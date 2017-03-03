В «Пирелли» пока не готовы обсуждать новый контракт с Ф-1

Глава автоспортивного подразделения «Пирелли» Пол Хембри заявил, что время обсуждения нового контракта между компанией и руководством Ф-1 ещё не пришло.«Мы ещё не провели ни одной гонки в сезоне, поэтому слишком рано думать о таком вопросе даже на уровне нашей компании.Сейчас нам необходимо понять, в каком направлении будет развиваться Ф-1, как поменяются правила, насколько изменится география чемпионата. Уверен, что время для обсуждения перспектив сотрудничества придёт в январе следующего года», — цитирует Хембри Paddocktalk.