Ферстаппен: цели на сезон поставлю после первых четырёх гонок

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что не планирует ставить каких-либо определённых целей на сезон до прохождения первых четырёх этапов.
«В Австралии совершенно другой тип трассы. После него все команды будут вносить какие-то коррективы в свои болиды. Вообще, первые четыре этапа пройдут на треках разных типов, и только после этого можно будет понять, в каком направлении мы двигаемся и чего мы можем достичь. Именно потому я не ставлю никаких целей на сезон до прохождения первых четырёх этапов», — рассказал голландский пилот Gpupdate.