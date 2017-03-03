Тост: «Торо Россо» способна возглавить среднюю группу

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост заявил, что в новом сезоне его команде вполне по силам стать лучшей в средней группе.
«Мы не знаем, с каким количеством топлива выступали другие команды на тестах в Барселоне, но я настроен оптимистично и думаю, что „Торо Россо“ сможет возглавить среднюю группу в чемпионате.
На неделе машина выглядела хорошо и быстро, пилоты хорошо делали свою работу. Если нам удастся избежать проблем с технической стороной, то полагаю, что мы сможем достигнуть поставленных целей», — цитирует Тоста Autosport.