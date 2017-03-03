Ки: «Хаас» — главный конкурент «Торо Россо» в новом сезоне

Технический директор «Торо Россо»полагает, что основным конкурентом его команды в предстоящем сезоне станет «Хаас».«Борьба в средней группе в новом сезоне будет плотной как никогда. Мне кажется, что „Хаас“ выглядит достаточно хорошо. Конечно, мы должны посмотреть на то, как будут развиваться события в Мельбурне, но они проделали хорошую работу. Они выглядят более конкурентоспособными по сравнению с прошлым годом.То, что я не упомянул в числе основных конкурентов „Заубер“ или „Макларен“, не говорит о моём неуважении к ним. „Макларен“, как и мы, испытали сложности на минувшей неделе. Так что ситуацию с ними комментировать сложно, очевидно, что они не выполнили задуманного», — приводит слова Ки Autosport.