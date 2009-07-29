"Феррари" подтвердила свою приверженность Формуле-1
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Команда «Феррари» после объявления БМВ об уходе из Формулы-1 подтвердила свою преданность чемпионату.
«В Маранелло с грустью встретили новость о том, что БМВ покидает Формулу-1. За 60 лет непрерывного участия „Феррари“ в Формуле-1 мы видели, как многие команды и важные автопроизводители приходили и уходили. Такова особенность нашего спорта, но мы всё равно огорчены решением БМВ. „Феррари“ продолжит всецело заниматься новой эрой Формулы-1, в которой стабильные правила и экстремальные технологические исследования будут соседствовать с более внимательным отношением к окружающей среде и улучшением шоу, равно как и с большим участием фанатов», — говорится в заявлении команды.
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