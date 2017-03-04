Вольф: когда Хэмилтон на высоте, понимаешь, почему ему платят больше всех

Глава «Мерседеса»заявил, чтооправдывает свою зарплату на трассе.«Он не только лучший нынешний пилот, но и очень интересная личность. Он даёт таблоидам массу историй, дарит сюжеты. Чтобы прославиться, нужно показывать драму, и он всё это даёт. Он в той же мере медийный феномен, в которой он чрезвычайно умелый пилот.То, что я видел в исполнении Льюиса на длинных отрезках на тестах было лучшим, что я видел за всю неделю. Просто невероятный набор навыков. Льюис исключительная личность, и он непобедим, когда работает на своём высшем уровне. В эти дни понимаешь, почему он в машине, и почему ему платят больше всех среди пилотов», — цитирует Вольфа F1 Today.