Р.Браун: со временем сгладим «акульи плавники» и Т-крылья

Спортивный директор Формулы-1заявил, что в будущем избавится от таких элементов болида, как «акулий плавник», за крышкой мотора и Т-крылья.«Надо посмотреть, как будут работать новые машины и новые правила, как они на всё повлияют. Для гоночных машин они выглядят более ярко, их пропорции улучшились. Они гораздо быстрее, скорость впечатляет. Пилоты говорят, что болиды требовательнее к физподготовке, чего мы и хотели.Как всегда с новыми правилами, какие-то элементы барахлят. Мы получили непопулярный „акулий плавник“ на хвосте. Думаю, со временем с этим надо будет разобраться. Частично новые правила вводились для улучшения внешнего вида в машину, и мы не хотим портить его перифирийными деталями. Но с новыми правилами это нормально.Т-крылья — тоже последствия новых правил, не намеренные последствия. Со временем мы всё это сгладим», — приводит слова Брауна Motorsport.