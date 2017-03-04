Хэмилтон: отношения с Боттасом лучше, чем со всеми предыдущими напарниками

Пилот «Мерседеса»рассказал об отношениях со своим новым напарником«Он создаёт собственное развлечение. Он очень остроумный и выдаёт крайне смешные вещи — от финна такого не ждёшь!Что мне нравится в работе с Валттери, это то, что он полностью сосредоточен на происходящем на трассе, а не за её пределами. Нет никаких игр — полная открытость. Наши рабочие отношения уже лучше, чем со всеми моими предыдущими напарниками.Он хочет как можно лучше проявить себя в первый год в команде, а я здесь давно и хочу дать как можно больше информации, чтобы он учился. А все слова мы говорим на трассе», — цитирует Хэмилтона официальный сайт Формулы-1.