Хорнер: видео в социальных сетях привлекут людей к телетрансляциям Формулы-1

Глава «Ред Булл»считает, что телеканалы ничего не потеряют от разрешения командам и пилотам публиковать небольшие видео в социальных сетях. Новые владельцы Формулы-1 дали такое разрешение в преддверии предсезонных тестов.«Телеканал никогда не получит доступа к тому, что мы показываем. Эти видео должны дополнять друг друга, так как мы не станем снимать ничего из происходящего на трассе. Это вне нашей компетенции.То, что мы показываем индивидуальность наших пилотов и некоторые моменты, происходящие за сценой, только вдохновит людей включать телевизор и смотреть гонки. Я считаю, что это пойдёт на пользу всему нашему спорту», — цитирует Хорнера Motorsport.