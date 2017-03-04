Хорнер: видео в социальных сетях привлекут людей к телетрансляциям Формулы-1

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что телеканалы ничего не потеряют от разрешения командам и пилотам публиковать небольшие видео в социальных сетях. Новые владельцы Формулы-1 дали такое разрешение в преддверии предсезонных тестов.
«Телеканал никогда не получит доступа к тому, что мы показываем. Эти видео должны дополнять друг друга, так как мы не станем снимать ничего из происходящего на трассе. Это вне нашей компетенции.
То, что мы показываем индивидуальность наших пилотов и некоторые моменты, происходящие за сценой, только вдохновит людей включать телевизор и смотреть гонки. Я считаю, что это пойдёт на пользу всему нашему спорту», — цитирует Хорнера Motorsport.