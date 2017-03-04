Райкконен: «Феррари» не поедет на полной скорости на тестах

Пилот «Феррари» Кими Райкконен заявил, что его команда не намерена показывать полной скорости своего нового болида на предсезонных тестах.
«Сомневаюсь, что мы поедем на полной скорости на тестах, но нам надо попрактиковать квалификационные заезды. В какой день мы будем это делать, я не знаю. Чистое время на круге не имеет значения, надо просто сделать работу, а через три недели увидим, где мы финишируем в первой гонке», — приводит слова Райкконена ESPN.
Райкконен дважды был быстрейшим по итогам дня на тестах и установил третье лучшее время за четыре сессии.