Хаас: социализм в гонках не нужен

Владелец «Хааса»считает, что ситуация, в которой лидеры Формулы-1 получают гораздо больше денег, чем остальные, справедлива.«Первые три команды получают 70 % денег, а остальные семь — 30 %. Конечно, я не хочу долго оставаться позади, хочу подняться наверх, где все деньги. Это капиталистическая структура — лучший получает большую часть денег. Не думаю, что в гонках нужен социализм, когда все достойны выжить. Выживать должен тот, кто много работает и финиширует впереди тебя», — приводит слова Хааса Crash.