Боттас: машины стали более чувствительными к ветру

Финский пилот «Мерседес» Валттери Боттас сказал, что машины в новом сезоне стали более восприимчивыми к порывам ветра, что значительно усложняет задачу гонщикам.
«Думаю, ветер в этом сезоне будет иметь куда большее влияние в первую очередь из-за аэродинамики. Если на трассе попадаешь в порыв ветра, то сцепление теряется намного больше, чем было раньше. Это усложняет задачу пилотам», — приводит слова Боттаса Motorsport.
Во второй день в Барселоне пилот «Мерседеса» не сумел удержать свой болид на трассе, как раз попав в сильный порыв ветра в одном из поворотов, после чего машину Боттаса развернуло.