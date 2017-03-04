Магнуссен: коммуникация в «Хаасе» лучше, чем у больших команд

Пилот команды «Хаас» Кевин Магнуссен поделился своими впечатлениями от работы с новой командой, сказав, что у таких маленьких команд есть свои преимущества.
«Здесь очень маленькая команда. У нас есть владелец и руководитель — вот и вся структура нашего менеджмента. Очевидно, тут есть и другие люди, но первые двое отлично работают друг с другом, выполняя свою роль, что очень важно для команды.
У таких маленьких команд как, „Хаас“, есть свои преимущества. Мы реагируем на какие-то вещи быстрее, кроме того, здесь быстрее осуществляется коммуникация. Интересно будет посмотреть как это всё работает в ходе сезона», — приводит слова датчанина F1today.