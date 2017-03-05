Джовинацци: не знаю, буду ли участвовать в тестах на следующей неделе

Резервный пилот «Феррари»рассказал о тестах в Барселоне, а также признался, что ждёт решения команды относительно участия в тестах на следующей неделе.«Я очень доволен той программой, которую мы выполнили. Для меня было очень важно обрести уверенность в автомобиле при разных условиях. Я проехал много кругов на влажной и на нормальной трассе, потом мы снова повторили эту программу.Что касается моего участия в тестах на следующей неделе, то я пилот «Феррари», и я жду, что скажут в «Феррари» и в «Заубере», — цитирует Джовинацци F1today.netНа тестах в Барселоне пилот выступал за «Заубер», заменив восстанавливающегося от травмы Паскаля Верляйна.