Гасли посетил место аварии Жюля Бьянки

Пилот молодёжной программы «Ред Булл» Пьер Гасли почтил память погибшего чуть менее двух лет назад Жюля Бьянки. Запись об этом Гасли опубликовал на своей странице в «Твиттере», разместив две фотографии с места аварии соотечественника и сопроводив их словами: «Тебе, мой друг».Трагедия французского пилота Жюля Бьянки случилась в октябре 2014 года на трассе «Сузука» в Японии. Тогда гонщик врезался в эвакуатор в седьмом повороте. В июле 2015 года Бьянки скончался, не приходя в сознание.