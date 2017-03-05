Стролл: Масса мне не наставник

Канадский пилот «Уильямса»заявил, что не видит своёго партнёра по командев роли наставника.«Здорово, что он в нашей команде, он нам поможет двигаться вперёд. Масса принесёт „Уильямсу“ много опыта, и многое из того, что он даст команде, я определённо смогу использовать и для себя. Но слово наставник было бы неправильным.Он здесь для того, чтобы приносить пользу команде, точно так же, как и я. Нам нужно вести „Уильямс“ вперёд настолько, насколько это возможно», — приводит слова 18-летнего Стролла F1i.com