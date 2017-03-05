Вольф: не побоялся бы привести Алонсо в «Мерседес», но это подорвало бы команду

Глава «Мерседеса»рассказал, почему команда не захотела наниматьв пару к«Должен сказать, что мне Алонсо нравится. Он сосредоточен, устремлён к цели.Сезон-2007 в „Макларене“ проиграли менеджеры. Алонсо почувствовал, что все против него, а Льюис — любимчик команды. Потому всё развалилось. Это стоило „Мерседесу“ и „Макларену“ огромных денег. Команда проиграла чемпионат и не смогла оправиться.Алонсо тоже не оправился, ведь он со многими испортил отношения из-за произошедшего. И это повлияло на наши размышления.Я бы не побоялся привести в команду Алонсо, но это сильно бы нас отвлекало. Такое уже было с Нико и Льюисом. Кандидатуру Алонсо стоило рассмотреть, но мы подорвали бы команду», — приводит слова Вольфа F1i.