Вольф: не побоялся бы привести Алонсо в «Мерседес», но это подорвало бы команду

Глава «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, почему команда не захотела нанимать Фернандо Алонсо в пару к Льюису Хэмилтону.
«Должен сказать, что мне Алонсо нравится. Он сосредоточен, устремлён к цели.
Сезон-2007 в „Макларене“ проиграли менеджеры. Алонсо почувствовал, что все против него, а Льюис — любимчик команды. Потому всё развалилось. Это стоило „Мерседесу“ и „Макларену“ огромных денег. Команда проиграла чемпионат и не смогла оправиться.
Алонсо тоже не оправился, ведь он со многими испортил отношения из-за произошедшего. И это повлияло на наши размышления.
Я бы не побоялся привести в команду Алонсо, но это сильно бы нас отвлекало. Такое уже было с Нико и Льюисом. Кандидатуру Алонсо стоило рассмотреть, но мы подорвали бы команду», — приводит слова Вольфа F1i.