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175 лет назад 2016
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Вольф: не побоялся бы привести Алонсо в «Мерседес», но это подорвало бы команду

5 марта 2017, воскресенье. 17:32. Авто
Глава «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, почему команда не захотела нанимать Фернандо Алонсо в пару к Льюису Хэмилтону.

«Должен сказать, что мне Алонсо нравится. Он сосредоточен, устремлён к цели.

Сезон-2007 в „Макларене“ проиграли менеджеры. Алонсо почувствовал, что все против него, а Льюис — любимчик команды. Потому всё развалилось. Это стоило „Мерседесу“ и „Макларену“ огромных денег. Команда проиграла чемпионат и не смогла оправиться.

Алонсо тоже не оправился, ведь он со многими испортил отношения из-за произошедшего. И это повлияло на наши размышления.

Я бы не побоялся привести в команду Алонсо, но это сильно бы нас отвлекало. Такое уже было с Нико и Льюисом. Кандидатуру Алонсо стоило рассмотреть, но мы подорвали бы команду», — приводит слова Вольфа F1i.
Источник: F1i Сообщить об ошибке
Теги
Льюис Хэмилтон Тото Вольф Фернандо Алонсо контракты гонщиков Формулы-1
Новости. Авто
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