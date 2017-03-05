«Пирелли»: машины-2017 достигли заявленных целей

Гоночный менеджер «Пирелли»считает, что новые машины Формулы-1 соответствуют поставленным целям.«Мы довольны четырьмя днями тестов. По тому, что мы видели, новый продукт соответствует нашим ожиданиям. На сезон-2017 нас попросили разработать шины с меньшей деградацией, которые позволят атаковать на максимуме. Мы видели это на прошедших тестах и увидим на грядущих.В первой сессии времена уже значительно снизились. Результаты должны были быть на пять секунд быстрее, чем в Барселоне в 2015 году. Лучшее время Боттаса на „ультрасофте“ было 1.19,705. А поул-позишн в 2015 году взяли со временем 1.24,681. Значит, цель достигнута», — цитирует Исолу GP Update.