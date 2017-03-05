Райкконен: надеюсь, у нас будет больше тестов дождевых шин

Пилот «Феррари»высказал мнение о дождевых шинах «Пирелли», которые команды тестировали 2 марта.«Сложно судить по нескольким кругам, которые мы проехали. Всегда тяжело разобраться, когда вы мочите трассу для использования дождевых шин. Это не то же самое, что настоящий дождь.Надеюсь, в какой-то момент у нас будет больше заездов, а у „Пирелли“ больше информации. Им тоже тяжело, ведь трудно делать шины без тестов, которых у нас не было.Мы должны быть терпеливыми, а когда придёт время использовать эти шины, тогда и увидим», — цитирует Райкконена Crash.