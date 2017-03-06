Кальдерон: надеюсь получить место боевого пилота в Формуле-1

Пилот «Заубера» по развитиюрассказала о планах стать боевым пилотом Формулы-1.«В этом году буду выступать в GP3 с DAMS, и моя главная цель — хорошо выступить там, так как это может открыть двери и показать, на что я способна. „Заубер“ даст мне много информации, работу с инженерами, съездив на несколько гонок с ними, я изучу работу команды изнутри и поработаю на симуляторе.Надеюсь, при хорошей работе, к концу года получу шанс протестировать машину. Хочу как можно скорее получить место боевого пилота, но в Ф-1 не знаешь, когда представится возможность. Надо хватать шанс, когда он появится. Вот почему этот год так важен — это начало моей подготовки», — цитирует Кальдерон F1 Today.