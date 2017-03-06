Хембри: новые шины позволяют ехать даже без пит-стопов

Руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли»отметил возросшую износоустойчивость новых покрышек для Формулы-1.«Возможно, мы будем свидетелями чего-то экстремального, если будет достаточно жарко на «Каталунье» или в Сильверстоуне. Но в целом вы, по сути, будете наблюдать за гонками с одним пит-стопом», — цитирует Хембри F1 Fanatic.На вопрос о том, открывают ли новые шины возможность для отмены правила одного обязательного пит-стопа, Хембри ответил: «Они просто работают без остановки».