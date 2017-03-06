Магнуссен не стремится подружиться с Грожаном

Пилот «Хааса»не стремится стать другом для своего напарника Ромена Грожана.«Конечно, очень важно победить его, важно победить любого напарника. Наши отношения такие, какие и должны быть. Конечно же, мы должны быть открытыми и сотрудничать, чтобы подталкивать команду вперёд, но у нас также есть свобода борьбы друг с другом, и нам не обязательно быть лучшими друзьями. Но это не означает вражды между нами, вовсе нет», — цитирует Магнуссена BT.Датчанин считает, что его отношения с Грожаном будут похожими на отношения с Дженсоном Баттоном во время выступлений за «Макларен».