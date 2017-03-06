Верляйн примет участие во второй сессии предсезонных тестов

Команда «Заубер» объявила, чтопримет участие во второй сессии предсезонных тестов Формулы-1, которая будет проходить с 7 по 10 марта.«Мы рады сообщить вам, что Паскаль будет готов завтра работать на трассе с болидом C36», — сообщается в официальном «твиттере» швейцарской команды.Немецкий гонщик был вынужден пропустить первые предсезонные испытания, поскольку продолжал восстанавливаться от травмы спины, полученной в результате аварии на Гонке чемпионов. Ранее были опасения, что Верляйн может пропустить вторую сессию тестов и даже первую гонку сезона в Австралии.