Хюлькенберг предложил фанатам выбрать цвет его шлема

Пилот «Рено»предложил фанатам выбрать расцветку своего шлема на сезон-2017. Гонщик выбирает между вариантами с красным и зелёным цветом в качестве основного и решил узнать мнение поклонников.«Я ещё не решил: зелёный или красный? А вы что думаете? Дайте мне знать в комментариях», — написал Хюлькенберг в «Твиттере».На первой части предсезонных тестов Формулы-1 в Барселоне на прошлой неделе Хюлькенберг работал в чёрном шлеме.