Хорнер: шум вокруг Ферстаппена всё нарастает

Босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер отметил, что пилот команды Макс Ферстаппен продолжает набирать популярность.
«Шум вокруг него всё нарастает. Вы видели, сколько людей приехало посмотреть на него в Спа в прошлом году. Он проводит демонстрационные заезды в Зандворте весной и в мгновение ока заполнит арену на 120 тыс. За ним следит целая нация.
Но за всем этим стоит чистый талант. Его потенциал невероятен, и это привлекает к нему. И он такой земной, не даёт всему этому забраться к нему в голову, не становится суперзвездой от того, как изменилась его жизнь за пару лет. Он яростный и сосредоточенный боец», — цитирует Хорнера iNews.