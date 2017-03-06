«Феррари» разрабатывает новую систему впрыска для мотора

В «Феррари» разрабатывают систему впрыска с двойным якорем для своих моторов. Она ещё не была протестирована на трассе, но при удачных итогах исследований может быть использована командой в 2017 году, сообщает Autosport.Двойные форсунки запрещены регламентом Формулы-1, но система впрыска с двойным якорем может дать схожие плюсы. За счёт неё игла инжектора будет открываться и закрываться с более высокой точностью, что сократит объём топлива, неэффективно сгорающего в камере. Таким образом в «Феррари» смогут и повысить мощность моторов, и уменьшить потребление топлива.