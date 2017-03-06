Масса: если получу хорошее предложение — останусь в Формуле-1 на 2018 год

Пилот «Уильямса»заявил, что может продолжить выступать в Формуле-1 в 2018 году. Бразилец объявил о завершении карьеры в конце прошлого сезона, но затем «Уильямс» уговорил его вернуться, когда Валттери Боттас перешёл в «Мерседес».«Если я буду в форме и боеспособен, если получу хорошее предложение, вероятно, останусь.Формула-E была вариантом, но я не принял решения и не знаю, что будет после 2017-го. Читал, что у меня есть контракт с командой Формулы-E, но его нет», — приводит слова Массы Speed Week.