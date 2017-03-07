Вольф: мы ещё не видели «Ред Булл» — 2017

Глава «Мерседеса» Тото Вольф считает, что «Ред Булл» не показал настоящей скорости своего болида на первых тестах в Барселоне. Вольф также согласился с техническим директором «Ред Булл» Эдрианом Ньюи в том, что у команд разные подходы к болидам.
«У нас разные философии, но основа одна — извлечь из машины как можно больше скорости. Идти к этому более сложным или простым путём — не важно. Важна только скорость болида. Нисколько не сомневаюсь, что какую бы машину Эдриан Ньюи и его команда не вывели на трассу, она будет серьёзным соперником. Полагаю, мы ещё не видели машины „Ред Булл“ 2017 года», — приводит слова Вольфа пресс-служба Формулы-1.