Онлайн-трансляция первого дня тестов Формулы-1 в Барселоне

7 марта в 11:00 по московскому времени на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует первый день второй сессии предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн трансляцию каждого из тестовых дней.
Онлайн-трансляция первого дня тестов в Барселоне
Список участников тестов:
Льюис Хэмилтон («Мерседес») — утро
Валттери Боттас («Мерседес») — вечер
Стоффель Вандорн («Макларен»)
Себастьян Феттель («Феррари»)
Даниил Квят («Торо Россо»)
Даниэль Риккардо («Ред Булл»)
Фелипе Масса («Уильямс»)
Эстебан Окон («Форс Индия»)
Паскаль Верляйн («Заубер»)
Кевин Магнуссен («Хаас»)
Нико Хюлькенберг («Рено») — вечер
Джолион Палмер («Рено») — утро.