Алонсо: наибольшие опасения у меня вызывает «Ред Булл»

Пилот «Макларена»полагает, что наибольшая угроза в этом году может исходить от команды «Ред Булл», несмотря на то что на первой сессии тестов она и не показала выдающихся результатов.«Команда, которой я больше всего опасаюсь, — это «Ред Булл». В конце концов, миновала лишь первая сессия тестов. Я ещё ничего не видел от «Ред Булл». Они всегда делают одно и то же, в Австралии их болид будет не похож на тот, что мы видим на тестах. Я не буду делать никаких предсказаний о том, как тяжело будет победить «Мерседес», потому что это не футбол, здесь многое зависит от уровня топлива, работы шин, времени суток и т.д.», — цитирует Алонсо испанская Marca.