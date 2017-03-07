Хембри покинул пост руководителя автоспортивного подразделения «Пирелли»

В структуре управления «Пирелли» произошли кадровые перестановки.покинул пост руководителя автоспортивного подразделения итальянского шинника. На этой должности его сменил, раннее занимавший пост гоночного менеджера «Пирелли», сообщает итальянское интернет-издание Formula Passion.Сам Хембри перешёл на пост исполнительного директора отдела «Пирелли» в Южной Америке. К своим обязанностям на этой должности он официально приступит с 15 марта. Отмечается также, что Хембри продолжит оставаться координатором деятельности «Пирелли» по автоспорту.