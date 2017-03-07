Хембри покинул пост руководителя автоспортивного подразделения «Пирелли»

В структуре управления «Пирелли» произошли кадровые перестановки. Пол Хембри покинул пост руководителя автоспортивного подразделения итальянского шинника. На этой должности его сменил Марио Изола, раннее занимавший пост гоночного менеджера «Пирелли», сообщает итальянское интернет-издание Formula Passion.
Сам Хембри перешёл на пост исполнительного директора отдела «Пирелли» в Южной Америке. К своим обязанностям на этой должности он официально приступит с 15 марта. Отмечается также, что Хембри продолжит оставаться координатором деятельности «Пирелли» по автоспорту.