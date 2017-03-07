Росберг принял участие в благотворительном проекте с культовым фото с ГП Японии

Действующий чемпион мира Формулы-1помогает в сборе денег на благотворительность, продавая отпечатанные снимки знаменитого момента на прошлогоднем Гран-при Японии со своим автографом.Росберг объединил усилия с фотографом Питером Джо Фоксом, запечатлевшим его болид в момент, который красноречиво передаёт воздействующие на машину силы по ходу гонки. Вместе они выпустят ограниченным тиражом отпечатанные снимки формата А2, которые будут сопровождаться сертификатом подлинности, подписанными ими обоими, сообщает Motorsport.Прибыль от продажи фото будет распределена между благотворительной организацией Viva Con Agua, которая помогает обеспечивать питьевой водой и основными санитарными услугами бедняков по всему миру, и фондом Water Aid.