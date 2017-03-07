«Пирелли»: точный показатель износа шин определится на этой неделе

Точный показатель деградации новых покрышек для Формулы-1 может быть определён только по окончании тестов, которые пройдут на этой неделе, считает новый руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли»«Если команды улучшат время прохождения круга на две-три секунды, нам придётся переоценивать числа, определяющие уровень деградации. Я слышал комментарии о том, что резина слишком стабильна, и, быть может, с учётом тех данных, что мы имеем, это правда.Но давайте подождём, пока пройдёт эта неделя, потом посмотрим, что произойдёт. Но если время прохождения круга улучшится на две секунды, это отразится и на уровне деградации шин», — цитирует Изолу Autosport.