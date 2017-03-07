Масса лидирует по ходу первого дня тестов Ф-1 в Барселоне, Квят — седьмой

В Барселоне завершилась утренняя часть первого дня второй сессии тестов Ф-1, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Уильямса» Фелипе Масса. Второе время продемонстрировал гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо, а замкнул тройку лидеров Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят по итогам первой половины тестового дня стал седьмым.
Формула-1. Барселона. 7 марта. Тесты. День первый.
1. Фелипе Масса (Williams) — 1:19.726 (65 круга)
2. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.174 (50)
3. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +0.730 (49)
4. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +1.401 (80)
5. Эстебан Окон (Force India) +1.621 (59)
6. Кевин Магнуссен (Haas) +1.950 (43)
7. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso
) +2.239 (45)
8. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.972 (34)
9. Паскаль Верляйн (McLaren) +3.610 (47)
10. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +5.064 (15).