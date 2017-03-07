Масса лидирует по ходу первого дня тестов Ф-1 в Барселоне, Квят — седьмой

В Барселоне завершилась утренняя часть первого дня второй сессии тестов Ф-1, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Уильямса» Фелипе Масса. Второе время продемонстрировал гонщик «Ред Булл» Даниэль Риккардо, а замкнул тройку лидеров Льюис Хэмилтон из «Мерседеса». Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят по итогам первой половины тестового дня стал седьмым.1. Фелипе Масса (Williams) — 1:19.726 (65 круга)2. Даниэль Риккардо (Red Bull Racing) +0.174 (50)3. Льюис Хэмилтон (Mercedes AMG F1) +0.730 (49)4. Себастьян Феттель (Scuderia Ferrari) +1.401 (80)5. Эстебан Окон (Force India) +1.621 (59)6. Кевин Магнуссен (Haas) +1.950 (43)7. Даниил Квят (Scuderia Toro Rosso) +2.239 (45)8. Стоффель Вандорн (McLaren) +2.972 (34)9. Паскаль Верляйн (McLaren) +3.610 (47)10. Джолион Палмер (Renault Sport F1) +5.064 (15).