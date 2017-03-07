Масса: аварии Стролла из-за нехватки опыта — это просто часть игры

Пилот «Уильямса»поддержал своего напарника, ощутившего на себе критику после аварий на первой сессии тестов Формулы-1, состоявшейся на прошлой неделе в Барселоне.«Было бы хуже, если бы мы простаивали из-за проблем с машиной. Аварии Столла из-за нехватки опыта — это просто часть игры. Все должны успокоиться, потому что это его первое знакомство с машиной. Парню всего 18 лет. Мне тоже когда-то было 18 лет, и я прошёл через это», — рассказал Масса в интервью бразильскому изданию Globo.