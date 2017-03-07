Леклер может стать резервным пилотом в «Заубере»

19-летний Шарль Леклер может получить статус резервного пилота в команде «Заубер», об этом сообщает Motorsport.Отметим, что первые тестовые заезды сезона команда начала не в оптимальном составе. Так как немецкий гонщик Паскаль Верляйн восстанавливался от травмы, тогда его заменил Антонио Джовинацци из «Феррари».Теперь же, если «Заубер» и Леклер придут к соглашению, то именно он будет заменять одного из основных пилотов в случае форс-мажора. В минувшем сезоне монегаск несколько раз выступал на тестах в качестве гонщика команд «Хаас» и «Феррари».Шарль Леклер является пилотом гоночной академии «Феррари», чемпионом GP3 2016 года. В нынешнем году он планирует выступать в серии GP2.