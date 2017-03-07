Хэмилтон остался недоволен утренней сессией

Сегодня в Барселоне стартовали финальные предсезонные тесты. Пилот «Мерседеса»во время утренней сессии показал третье время, проехав 49 кругов. После завершения практики британец заявил, что остался недоволен работой болида.«Машина вела себя не лучшим образом. Дело в настройках, к тому же сегодня очень жарко, что повлияло на износ резины.Баланс также оставлял желать лучшего. В некоторые повороты я вписывался нормально, а в некоторые не так хорошо. Сейчас команда работает над тем, чтобы быть уверенными в том, что сессия Валттери пройдет хорошо.Я не могу быть полностью удовлетворен, это только первый день. К тому же, мне сегодня не удалось намотать много кругов, потому рассчитываю на следующие пару дней», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.