Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Марко: шансы «Ред Булл» на титул — в простоте и стабильности

7 марта 2017, вторник. 19:52. Авто
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко в эксклюзивном интервью официальному сайту Formula1 рассказал, что команда в этом году может рассчитывать на титул благодаря простоте и стабильности болида.

«У нас есть прекрасный быстрый автомобиль, который хорошо проходит повороты и может похвастать хорошим сцеплением. Чего пока не хватает, так это мощности и надёжности.

У болида нет таких крыльев и плавников, как в других командах, у нас есть хорошая аэродинамика. Что касается гонки за титул, то двигатель „Мерседеса“ по-прежнему имеет преимущество, но наш шанс в борьбе за чемпионство кроется в простоте дизайна, стабильности пилотов и команды, а также в хорошей управляемости», — резюмировал Марко.
Источник: Formula1.com - официальный сайт Формулы-1 Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Хельмут Марко
Новости. Авто
7 марта 2017, вторник
19:52 Марко: шансы «Ред Булл» на титул — в простоте и стабильности
18:57 Хорнер: новые машины хороши, но от акульего плавника надо избавиться
18:21 Хэмилтон остался недоволен утренней сессией
17:59 Леклер может стать резервным пилотом в «Заубере»
16:40 «Хонда» заменила двигатель на «Макларене» Вандорна
15:10 Масса: аварии Стролла из-за нехватки опыта — это просто часть игры
15:07 Масса лидирует по ходу первого дня тестов Ф-1 в Барселоне, Квят — седьмой
14:35 «Макларен» ведёт переговоры с компанией Petrobras
13:28 «Пирелли»: точный показатель износа шин определится на этой неделе
13:08 Хюлькенберг не может прибыть в Барселону из-за забастовки диспетчеров во Франции
12:21 Росберг принял участие в благотворительном проекте с культовым фото с ГП Японии
12:08 Хембри покинул пост руководителя автоспортивного подразделения «Пирелли»
11:24 Хорнер считает, что «Ред Булл» сможет навязать борьбу «Мерседесу»
10:38 Алонсо: наибольшие опасения у меня вызывает «Ред Булл»
09:29 Онлайн-трансляция первого дня тестов Формулы-1 в Барселоне
00:56 Вольф: мы ещё не видели «Ред Булл» — 2017
6 марта 2017, понедельник
23:17 Квят первым сядет за руль «Торо Россо» на вторых тестах
23:05 Сироткин: «Феррари» с «Мерседесом» будут делить первое место
22:52 Масса: если получу хорошее предложение — останусь в Формуле-1 на 2018 год
21:58 «Феррари» разрабатывает новую систему впрыска для мотора
21:10 Хорнер: шум вокруг Ферстаппена всё нарастает
20:18 Хюлькенберг предложил фанатам выбрать цвет его шлема
19:11 «Феррари» купила долю в Формуле-1
18:39 Р.Браун: надо, чтобы в Формуле-1 появлялось больше Ферстаппенов
17:49 Булье: не уверен, что Алонсо останется в «Макларене» на 2018 год
17:36 Тост: проблемы с мотором «Рено» — маленькие, незначительные
17:05 «Мерседес» привезёт обновления W08 на вторую сессию тестов
16:02 Верляйн примет участие во второй сессии предсезонных тестов
15:34 Хаас: подиум в сезоне-2017 стал бы большим достижением
14:51 «Уильямс» изменил график работы пилотов на второй сессии тестов в Барселоне
14:28 Риккардо впечатлён новыми болидами Формулы-1
14:02 В «Мерседесе» и «Ред Булл» уверены в легальности подвесок своих болидов
12:53 Шарль Леклер может сменить Верляйна на Гран-при Австралии
12:38 В память о сэре Джеке Брэбхэме в Австралии выпустили специальную монету
12:01 Магнуссен не стремится подружиться с Грожаном
11:39 Личный спонсор Переса доволен сотрудничеством с «Форс Индия»
10:38 Хембри: новые шины позволяют ехать даже без пит-стопов
09:34 Кезеловски выиграл гонку NASCAR Cup в Атланте после штрафа Харвика
00:10 Кальдерон: надеюсь получить место боевого пилота в Формуле-1
5 марта 2017, воскресенье
23:56 «Хаас» опубликовал график работы на вторых тестах
22:35 Райкконен: надеюсь, у нас будет больше тестов дождевых шин
21:20 «Рено» представил график работы пилотов на вторых тестах в Барселоне
20:13 «Пирелли»: машины-2017 достигли заявленных целей
19:23 Вандорн первым сядет за руль «Макларена» на вторых тестах Формулы-1
18:22 Палмер: «Рено» исправил прошлогодние слабости
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Как вам внешний вид машин Формулы-1 2017 года?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+