Марко: шансы «Ред Булл» на титул — в простоте и стабильности

Советник «Ред Булл» по автоспортув эксклюзивном интервью официальному сайту Formula1 рассказал, что команда в этом году может рассчитывать на титул благодаря простоте и стабильности болида.«У нас есть прекрасный быстрый автомобиль, который хорошо проходит повороты и может похвастать хорошим сцеплением. Чего пока не хватает, так это мощности и надёжности.У болида нет таких крыльев и плавников, как в других командах, у нас есть хорошая аэродинамика. Что касается гонки за титул, то двигатель „Мерседеса“ по-прежнему имеет преимущество, но наш шанс в борьбе за чемпионство кроется в простоте дизайна, стабильности пилотов и команды, а также в хорошей управляемости», — резюмировал Марко.