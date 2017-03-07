Маркионне: я под впечатлением от работы болида, наша цель — победа

Президент «Феррари» Серджио Маркионне поделился ожиданиями от нового сезона в Королевских гонках, заверив, что целью команды в чемпионате будет победа.«Пока что я настроен оптимистично. Я слежу за результатами тестов в Барселоне и знаю, что Феттель и Райкконен довольны новым болидом. Я и сам впечатлён его работой, он превосходит образцы 2016 года. Наша цель одна — победа.Что касается новых правил, то всё это выглядит перспективно, и думаю, что это было правильным решением. Сейчас мы должны поблагодарить Берни Экклстоуна за проделанную работу в Ф-1, но мы не должны о нём говорить в прошлом времени, в конце концов он жив.Приглашение Росса Брауна было верным шагом со стороны новых владельцев, у него есть большой опыт, и его работа может возродить интерес болельщиков к Формуле-1», — цитирует Маркионне Speedweek.