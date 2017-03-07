Хэмилтон: «Феррари» — фаворит сезона

Пилот «Мерседеса»заявил, что фаворитом предстоящего сезона в Ф-1 является «Феррари».«Мы не можем не обращать внимания на „Феррари“, потому что на сегодняшний день они сделали великолепную работу. Они должны быть фаворитами. „Ред Булл“ также выглядит достаточно хорошо. Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшие дни, а главное — недели.Пока всё выглядит так, что „Феррари“ быстрее всех, а мы с „Ред Булл“ примерно на одном уровне», — приводит слова британца Autosport.На сегодняшних тестах Льюис Хэмилтон показал четвёртый результат.