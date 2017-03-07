Квят: сегодня получили много полезной информации

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят остался доволен сегодняшними тестами, заявив, что они дали команде много информации.
«Было хорошо наконец-то проехать большое количество кругов. После того как мы потеряли немало времени на прошлой неделе, сегодня нам наконец удалось собрать много нужной информации, протестировав много разных вещей. День прошёл без особых проблем.
Теперь мы можем проанализировать полученные данные, поработать с ними на протяжении ночи, чтобы всю неделю готовиться к Австралии», — цитирует Квята официальный сайт ToroRosso.
На сегодняшних тестах в Барселоне Квят прошёл 83 круга, что стало наибольшей дистанцией, которую ему удавалось пройти в этом году.