Риккардо: машина стала более живой

Пилот «Ред Булл»выразил удовлетворение первым днём тестов в Барселоне, заявив, что машина стала более живой по сравнению с прошлой неделей.«Мы сегодня хорошо выступили на мягкой резине, проехав на ней несколько хороших кругов. Хотя я показал своё лучшее время на ультрамягкой, оно было не намного лучше, чем на мягкой, думаю, мы кое-что узнали из этого.В целом я доволен тем, где мы оказались сегодняшним утром. По сравнению с прошлой неделей чувствуется, что машина стала оживать. Все мы чувствуем, что можем получить больше от машины, но и сейчас она выглядит хорошо. Это был мой третий день тестов, и день ото дня я всё больше доволен», — цитирует пилота официальный сайт Redbullracing.На сегодняшних тестах в Барселоне Даниэль Риккардо показал второе время.