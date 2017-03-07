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175 лет назад 2016
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Боттас: «Феррари» выглядит отлично, а «Ред Булл» нельзя недооценивать

7 марта 2017, вторник. 23:49. Авто
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал сегодняшний день тестов в Барселоне, заверив, что время прохождения круга для команды сейчас не первостепенно.

«Мы преодолели более 80 кругов за 4 часа — это хорошо, мы узнаём больше о машине, это был продуктивный день. Пока мы ещё не там, где хотим быть. Сейчас всегда найдётся какая-то работа, мы изучаем разные обновления и смотрим, в каких компонентах нам надо прибавлять.

Пока мы не обращаем внимания на время прохождения круга, но мы определённо можем улучшить результат прошлой недели — 1:19:705. По тестам можно сказать, что „Феррари“ выглядит отлично. Также нельзя недооценивать „Ред Булл“. Мы же должны продолжать работать, чтобы подойти к этапу в Мельбурне в своей лучшей форме», — приводит слова Боттаса пресс-служба команды.
Источник: Nextgen-Auto Сообщить об ошибке
Теги
Мерседес Ред Булл Феррари Валттери Боттас тесты Формулы-1
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