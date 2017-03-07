Боттас: «Феррари» выглядит отлично, а «Ред Булл» нельзя недооценивать

Пилот «Мерседеса»прокомментировал сегодняшний день тестов в Барселоне, заверив, что время прохождения круга для команды сейчас не первостепенно.«Мы преодолели более 80 кругов за 4 часа — это хорошо, мы узнаём больше о машине, это был продуктивный день. Пока мы ещё не там, где хотим быть. Сейчас всегда найдётся какая-то работа, мы изучаем разные обновления и смотрим, в каких компонентах нам надо прибавлять.Пока мы не обращаем внимания на время прохождения круга, но мы определённо можем улучшить результат прошлой недели — 1:19:705. По тестам можно сказать, что „Феррари“ выглядит отлично. Также нельзя недооценивать „Ред Булл“. Мы же должны продолжать работать, чтобы подойти к этапу в Мельбурне в своей лучшей форме», — приводит слова Боттаса пресс-служба команды.