Хюлькенберг: у «Рено» ещё большой список дел, перенесли часть задач с той недели

Гонщик «Рено»рассказал, что нередкие мелкие технические неисправности мешают его команде при подготовке к новому сезону Формулы-1, и всё же французы рассчитывают выполнить всё, что было запланировано на зимние тесты.«У нас ещё большой список дел — на нём мы сейчас и концентрируемся. Где мы находимся на фоне конкурентов, будет не очень важно даже к концу этой недели. В любом случае мы узнаем это в Мельбурне, но впереди долгий год. Будем отталкиваться от того, что имеем.На прошлой неделе мы сделали не всё, что хотели, поэтому перенесли часть задач на нынешнюю неделю — сегодня мы занимались ими, особенно днём. В ближайшие дни будет примерно то же самое. Думаю, мы более-менее выполним список дел, но в этом списке всё время появляются новые задачи: по мере изучения возникают новые вещи. Если у нас больше не будет заминок, то всё должно быть в порядке», — приводит слова Хюлькенберга Crash.