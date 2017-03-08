Масса: «Уильямс» не на уровне «Мерседеса»

Пилот «Уильямса», несмотря на победу на сегодняшних тестах, не переоценивает успех, настаивая, что его команда находится не на одной ступени с «Мерседесом».«Я очень доволен сегодняшним днём. Не припомню дня в своей карьере, когда преодолевал 168 кругов. Это очень много, и я немного чувствую это по своему телу, но я в порядке. Чувствую себя в хорошей форме в новом сезоне», — рассказал бразилец в интервью SkySports.Также Масса коснулся темы возможных шансов команды на подиум в Австралии.«Я не думаю, что мы на одном уровне с „Мерседесом“, они уже показывали невероятную скорость. Но если мы сможем побороться в Австралии за подиум, будет здорово. Посмотрим, где мы окажемся», — заключил пилот «Уильямса».