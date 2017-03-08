Верляйн: чувствую себя хорошо, никакой боли

Пилот «Заубера» Паскаль Верляйн рассказал о возвращении за руль болида после травмы спины.
«Чувствую себя хорошо, так что доволен сегодняшним днём. Я запрыгнул в машину и не почувствовал никакой боли, никаких проблем не было и в перерыве. Конечно, я чувствую усталость, но усталость и боль — разные вещи.
Хорошо, что спина не дала о себе знать после нескольких кругов. Ожидаю, что первая гонка будет тяжёлой: всё новое — двигатель, команда, правила. И я потерял два дня тестов, так что придётся нагонять. Но после нескольких гонок я наверстаю упущенное и буду там, где и должен быть», — цитирует Верляйна Gpupdate.