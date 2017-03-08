Онлайн-трансляция второго дня тестов Формулы-1 в Барселоне

8 марта в 11:00 по московскому времени на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует второй день второй сессии предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн трансляцию каждого из тестовых дней.
Онлайн-трансляция второго дня тестов в Барселоне.
Список участников тестов:
Валттери Боттас («Мерседес») — утро
Льюис Хэмилтон («Мерседес») — вечер
Фернандо Алонсо («Макларен»)
Кими Райкконен («Феррари»)
Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)
Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
Фелипе Масса («Уильямс»)
Серхио Перес («Форс Индия»)
Ромен Грожан («Хаас»)
Джолион Палмер («Рено»)
Нико Хюлькенберг («Рено»).