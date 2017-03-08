Онлайн-трансляция второго дня тестов Формулы-1 в Барселоне

8 марта в 11:00 по московскому времени на автодроме «Каталунья» в Барселоне стартует второй день второй сессии предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн трансляцию каждого из тестовых дней.Список участников тестов:Валттери Боттас («Мерседес») — утроЛьюис Хэмилтон («Мерседес») — вечерФернандо Алонсо («Макларен»)Кими Райкконен («Феррари»)Карлос Сайнс-младший («Торо Россо»)Макс Ферстаппен («Ред Булл»)Фелипе Масса («Уильямс»)Серхио Перес («Форс Индия»)Ромен Грожан («Хаас»)Джолион Палмер («Рено»)Нико Хюлькенберг («Рено»).