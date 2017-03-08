Масса: не знаю, когда Падди Лоу начнёт работать в «Уильямсе», я его ещё не видел

Пилот «Уильямса»рассказал, что ещё не видели не знает, когда известный инженер приступит к работе в британской команде. Ранее предполагалось, что бывший технический директор «Мерседеса» официально приступит к работе в «Уильямсе» 1 марта. Задержка в его назначении связана с переговорами команд и определением точной должности Лоу.«Я не знаю, когда он начнёт работать в команде. Я думал, что это будет 1 марта, но я его ещё не видел. Я могу сказать, что он очень важен для нашей команды», — рассказал Масса в интервью бразильскому Globo.