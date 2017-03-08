Боттас лидирует во второй день тестов Ф-1 в Барселоне, Масса — второй

В Барселоне завершилась утренняя часть второго дня тестов Формулы-1, по итогам которой лучшее время на круге показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второй результат продемонстрировал гонщик «Уильямса» Фелипе Масса, а третьим стал Кими Райкконен из «Феррари».
Формула-1. Барселона. 8 марта. Тесты. День второй.
1. Валттери Боттас («Мерсеес») — 1:19.310 (67 кругов)
2. Фелипе Масса («Уильямс») +0.110 (63)
3. Кими Райкконен («Феррари») +1.096 (35)
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.122 (34)
5. Нико Хюлькенберг («Рено») +1.903 (58)
6. Серхио Перес («Форс Индия») +1.987 (49)
7. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2.562 (42)
8. Ромен Грожан («Хаас») +3.118 (51)
9. Паскаль Верляйн («Заубер») +3.690 (55)
10. Фернандо Алонсо («Макларен») +3.731 (27).