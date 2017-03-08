Эрикссон: в 2017 году обгоны будут более «чистыми»

Пилот «Заубера»считает, что благодаря новому регламенту обгоны, возможно, и станут более сложными, но будут более заслуженными.«Я думаю, что обгоны в Формуле-1 будут, хотя, может быть, и не так много. В последние пару лет было много обгонов, хотя, быть может, они и были не столь захватывающими из-за использования DRS на прямой.Полагаю, что теперь их может быть меньше, но они будут более «чистыми», чем обгоны с DRS на прямой. Если я смотрю гонку, то предпочитаю увидеть одну хорошую дуэль вместо десяти обгонов c DRS на прямой.Нужно подождать, прежде чем мы увидим, как всё будет работать в гонках, но я всё же верю, что обгонять будет возможно», — цитирует Эрикссона Autosport.